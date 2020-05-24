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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لا إصابات ولا وفيات بـ كورونا في تايلاند

الأحد 24/مايو/2020 - 11:10 ص
لا إصابات ولا وفيات
لا إصابات ولا وفيات بـ كورونا في تايلاند
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رويترز
أعلنت تايلاند، اليوم، الأحد، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات الصحية في تايلاند، إن اليوم هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة جديدة.

وبذلك يظل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند 3040، فيما يصل عدد الوفيات إلى 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

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وكانت السلطات في تايلاند كشفت عن انطلاق التجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تجربته على القرود، عقب التجارب على الفئران. 

فيما صرح سوفيت مايسينسي، وزير التعليم العالي والعلوم والأبحاث والتطوير في تايلاند، بأن الباحثين نقلوا التجارب إلى القرود، وذلك ضمن محاولاتهم التوصل إلى نتائج أكثر وضوحا لهذا اللقاح بحلول سبتمبر المقبل. 

وقال وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء: "هذا المشروع لعموم البشر، وليس حكرا على التايلانديين. رسم رئيس الوزراء سياسة تلزمنا بالمشاركة في تطوير لقاح ننضم به إلى قوة عمل المجتمع الدولي في هذا الاتجاه".
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