تايلاند تجري تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا

كشفت السلطات في تايلاند عن انطلاق التجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد ، وذلك عبر تجربته على القرود، عقب التجارب على الفئران.





فيما صرح سوفيت مايسينسي، وزير التعليم العالي والعلوم والأبحاث والتطوير في تايلاند، بأن الباحثين نقلوا التجارب إلى القرود، وذلك ضمن محاولاتهم التوصل إلى نتائج أكثر وضوحا لهذا اللقاح بحلول سبتمبر المقبل.





وقال وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء: "هذا المشروع لعموم البشر، وليس حكرا على التايلانديين. رسم رئيس الوزراء سياسة تلزمنا بالمشاركة في تطوير لقاح ننضم به إلى قوة عمل المجتمع الدولي في هذا الاتجاه".





يأتي هذا اللقاح ضمن 100 لقاح تقوم به جهات علمية مختلفة حول العالم، من أجل التوصل إلى حل نهائي لوباء كورونا المستجد.





ويعتمد هذا اللقاح على الحمض النووي الريبوزي الذي يحفز خلايا الجسم على إنتاج الأجسام والجزيئات على سطح الفيروس لتعزيز الجهاز المناعي.