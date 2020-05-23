غدا نتنياهو يمثل للمحاكمة كأول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم في منصبه

بنيامين نتنياهو التاريخ مرة أخرى لكونه أول رئيس حكومة بالمنصب تتم محاكمته. بعد تحطيمه الرقم القياسي العام الماضي بصفته رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، يدخلالتاريخ مرة أخرى لكونه أول رئيس حكومة بالمنصب تتم محاكمته.





ومن المقرر أن يسير "نتنياهو"، يحيط به حراس الأمن، إلى المحكمة الجزئية في القدس للاستدعاء في سلسلة من تهم الفساد الموجهة إليه غدًا، الأحد.





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إسرائيل إلى منطقة سياسية وقانونية مجهولة، ويطلق عملية يمكن أن تنهي في نهاية المطاف مهنة زعيم وصف بانه لا يهزم في صناديق الاقتراع لأكثر من عقد من الزمان. ويدفع المشهد المذهلإلى منطقة سياسية وقانونية مجهولة، ويطلق عملية يمكن أن تنهي في نهاية المطاف مهنة زعيم وصف بانه لا يهزم في صناديق الاقتراع لأكثر من عقد من الزمان.





ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من القضايا، وهو متهم بقبول هدايا باهظة الثمن، مثل علب الشمبانيا والسيجار، من الأصدقاء الأثرياء وتقديم خدمات إلى أقطاب الإعلام مقابل تغطية إخبارية مواتية له ولأسرته.





وتعد الاتهامات الأكثر خطورة التي يواجهها، تعزيز التشريعات التي حققت أرباحًا لمئات الملايين من الدولارات لصاحب شركة اتصالات كبرى بينما يمارس التأثير التحريري من وراء الكواليس على الموقع الإخباري الشعبي للشركة.





ونفى نتنياهو مسبقا الاتهامات الموجهة إليه، مدعيا أنه ضحية "محاولة للانقلاب ضده" من قبل المدعين المتحيزين ووسائل إعلام معادية.





قال جايل تاشير ، عالم سياسي في الجامعة العبرية الإسرائيلية "إنها حجة كلاسيكية عميقة".





ويزعم نتنياهو أن "حركة غير منتخبة تحاول إبعاده عن السلطة لمجرد أنه يمثل اليمين"، على حد قوله.





ونتنياهو ليس أول زعيم إسرائيلي يحاكم. فقد ذهب كل من رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت والرئيس السابق موشيه كاتساف إلى السجن في عام 2010





أولمرت كان يواجه تهم الفساد، وكاتساف متهم بالاغتصاب. لكنهما استقالا.





وبصفته زعيما للمعارضة عام 2008 ، قاد نتنياهو دعوات أولمرت لترك منصبه، مشيرا إلى أن زعيم "يغرق إلى عنقه" في المشاكل القانونية فلا يحق له العمل في حكم الدولة.



