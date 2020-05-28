مايا مرسي: 52 إجراء حكوميا خاصا بالمرأة خلال جائحة فيروس كورونا

قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، سبقنا الأمم المتحدة في وضع سياسات للتعامل مع المرأة فى ظل تفشى أزمة كورونا، حيث تم إعداد ورقة سياسات خاصة بالمرأة فى جائحة كورونا.





وأضافت "مرسى" خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم، رانيا هاشم، أن مصر تستحق إشادة وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للمرأة بشأن دعم مصر للمرأة فى ظل كورونا.





وتابعت: أن ورقة السياسات التى تم إعدادها تتضمن 4 مكونات أساسية، منها الصحة والتعليم والدعم النفسي.





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وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، ان الحكومة المصرية اتخذت 52 إجراء سياسيا خاصا بالمرأة خلال جائحة فيروس كورونا.