محلل سياسى: 63 عضوا برلمانيا ينشقون عن حزب أردوغان.. فيديو

قال المحلل السياسي التركي، فايق ديلو، إن أردوغان بدأ عمليات مشبوهة لإضعاف المعارضة التركية، خاصة بعد نجاحها ضده فى إسطنبول.
وتابع: " يوجد حاليا 63 عضو برلمانى تابع لحزب أردوغان سوف ينشقون عن الحزب، لذا يسعى أردوغان لخلق قانون بموجبه لا يحق للأحزاب الجديدة الترشيح للبرلمان.
وكشف المحلل السياسى خلال مداخلة هاتفية له مع "إكسترا نيوز"، أن أردوغان يعمل منذ توليه الرئاسة فى تركيا، بدأ يعمل على إضعاف كافة المعارضين له، بل وإقصاء أقرب مستشاريه، مثل داود أوغلو، لافتا إلى أن الاطاحة بإردوغان صعبة لأن هناك قوى دولية تدعم ما يفعله.
وأكد فايق ديلو، أن مستشارى أردوغان الذين استبعدهم يصفون حكمه بـ الاستبدادي، معقبا، لا يوجد حاليا في تركيا دستور وقانون، إنما هناك دستور أردوغاني إخواني إرهابي فقط، بهدف استبعاد منافسيه عن خوض أي انتخابات.
وتابع: " يوجد حاليا 63 عضو برلمانى تابع لحزب أردوغان سوف ينشقون عن الحزب، لذا يسعى أردوغان لخلق قانون بموجبه لا يحق للأحزاب الجديدة الترشيح للبرلمان.