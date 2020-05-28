اكتشاف أرضية رومانية يرجع تاريخها للقرن الثالث بحقل عنب إيطالي.. تفاصيل .. صور

اكتشف علماء الآثار أرضية رومانية محفوظة بشكل مذهل يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي مخبأة تحت تربة حقل عنب في إيطاليا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، تم العثور على الأرضية الأثرية، في منطقة جبلية فوق إحدى البلدات بالقرب من مدينة فيرونا ، بعد أسبوع واحد فقط من عودة علماء الآثار إلى العمل بعد حجر صحي دام لأشهر.





كانت المنطقة معروفة بالفعل للباحثين ، حيث تم العثور على بقايا فيلا رومانية هناك قبل قرن من زمن ، حيث تم التخلي عن اكتشاف هذا الأثر في عام 1922.





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وصف المؤرخون ذلك بأنه اكتشاف العام وأكد مسؤولون في البلدة أنهم يعملون مع مالك الأرض لجعل الموقع التاريخي متاحا.





في العام الماضي ، بدأ فريق من علم الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية في فيرونا الحفر مرة أخرى ، للكشف عن المزيد من المنزل القديم، بتلك المنطقة الأثرية .





وتم بدء العمل في اكتشاف هذه الآثار في أكتوبر 2019 ، ولكن تم تعليقه في فبراير 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي، مما وضع إيطاليا في حجر صحي صارم.