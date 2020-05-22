AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

علماء يكتشفون سر مادة سوداء غامضة تغطي المومياوات الفرعونية

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشف علماء الاثار أن المادة السوداء اللزجة التي كان يستخدمها قدماء المصريين لتغطية المومياوات به كان مكون من خليط من دهون الحيوانات وراتنج الأشجار وشمع العسل والنفط الخام من البحر الميت.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية تم تغطية المومياوات بهذة التركيبة  الغريب في عصر الأسرة 19 حتى عصر الأسرة  22 ، اي بين 1300 و 750 قبل الميلاد.


وأفادت الصحيفة أن إحدى المومياوات التي تم تغطية جسدها بهذه التركيبة كان يدعىج إيف أنخ ، الذي كان كاهنًا لإله الشمس آمون ، تم تحنيطه ، ملفوفًا في كتان ناعم وخياطته ليظل محتفظا بنفسه لمدة اقتربت  الى 3000 عام.


أقرأ أيضا :

اكتشاف رصيف أثري عمره آلاف السنين أسفل شوارع روما .. صور


وأوضحت الصحيفة أنه تم سكب السائل الاسود  فوق المومياء المذكورة ، للحفاظ على جثته ، بتلك هذه المادة.


وأفادت الصحيفة  ان التحليل الذي أجراه المتحف البريطاني كشفت عن ماهية المادة السوداء ، وألقى الضوء على الغرض منها.


وأوضحت الصحيفة تم أخذ ما يصل إلى 100 عينة من هذه المادة وتبخيرها في عملية تسمى الكروماتوغرافيا الغازية وقياس الطيف الكتلي، ثم تم دفعها عبر أنبوب رفيع وطويل للغاية لفصل الجزيئات ، ووضعها في مطياف الكتلة حتى يمكن فرزها حسب الكتلة.


وقالت الدكتورة كيت فولشر ، مساعدة البحوث في قسم البحث العلمي في المتحف: "اكتشفنا أن مادة اللزج تتكون من مزيج من الزيوت النباتية والدهون الحيوانية وراتنج الأشجار وشمع العسل والقار وهو زيت خام صلب".


وأضافت  أن  المكونات الدقيقة تختلف من نعش لآخر ، ولكن دائما ما يتم صنع المادة السوداء من التركيبة المذكورة سالفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريد من نوعه.. متحف التحنيط بالأقصر مليء بالإثارة والغموض

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

السياحة والآثار والزراعة تطلقان زيارة افتراضية للمتحف الحيواني

وزير السياحة والآثار يستعرض موقف المتحف المصرى الكبير.. تفاصيل

تفاصيل اكتشاف ثقب أسود جديد قريب من الأرض.. صور

ترشيحاتنا

نجوم الفن يعلقون على الحلقة 28 من مسلسل الاختيار .. رسائل مؤثرة

أبناء خاشقجي يصفعون أردوغان.. كيف فشلت تركيا في ابتزاز السعودية

بنام على السجادة .. صالح جمعة يرد على التزامه في الصلاة .. فيديو

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

احذر.. السمنة تزيد أعراض كورونا 3 أضعاف

مشروبات لتعزيز مناعة الجسم ومواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد