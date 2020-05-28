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محافظ مطروح يكشف تفاصيل اكتشاف حالة كورونا بواحة سيوة .. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 11:11 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ان الحالة المصابة بفيروس كورونا في واحة سيوة كانت موجودة بالقاهرة منذ أيام، موضحا انه يعاني من التهاب رئوي شديد وتم نقله إلى مستشفى العزل في النجيلة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، أنه تم تحديد كافة المخالطين للحالة، وغالبيتهم من المواطنين الذي استقلوا مع الحالة أتوبيس من القاهرة الى واحة سيوة؛ منوهة أنه يتم متابعة كافة المخالطين في حال ظهور أعراض كورونا عليهم. 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
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