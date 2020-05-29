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رياضة

أبرزها الإنجليزي والإسباني .. 6 دوريات عالمية تتحدى كورونا وتعلن عودة المنافسات

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
بدأت كرة القدم تستعيد عافيتها مرة أخرى، بعد عودة بعض الدوريات واقتراب الأخر من العودة، بعد توقف دام نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

يترقب العديد من الجماهير عودة الدوريات الخاصة بهم، خاصة بعد أن كان الدوري الألماني هو الأمل لعودة الحياة إلى الملاعب حول العالم.

ونستعرض فيما يلي أبرز الدوريات التي أعلنت إستئناف الدوريات في أوروبا وحول العالم,


أُعُلن بشكل رسمي اليوم الخميس، عن عودة بطولة الدوري التركي يوم 12 يونيو .

ويعد الدوري التركي هو آخر بطولة تم إيقافها فى أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يتصدره طرابوزن سبور جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 53 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف بلدية أسطنبول مع تبقي 8 جولات.

الدوري الإنجليزي

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد 17 يونيو المقبل لاستئناف "البريميرليج" الذي توقف منذ مارس الماضي.

وأمام الأندية الآن ثلاثة أسابيع فقط لكي تحضر لاعبيها بدنيا من أجل إكمال المباريات الـ92 المتبقية وتتويج ليفربول الذي يملك فرصة حسم اللقب منذ مباراته الأولى التي ستجمعه بمضيفه وجاره اللدود إيفرتون


أعلن وزير الرياضة الإيطالى، استئناف منافسات بطولة الكالتشيو 20 يونيو المقبل، لتعود المنافسة المشتعلة بين يوفنتوس صاحب الصدارة، ولاتسيو الوصيف بفارق النقطة الوحيدة.

الدوري الأسترالي 

أعلن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم استئناف بطولة الدوري في منتصف شهر أغسطس المقبل بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها النشاط أن يتم لعب 6 جولات من الدور التمهيدي ثم الادوار الاقصائية . 

الدوري الإسباني
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، السماح بعودة منافسات الدوري الإسباني اعتبارًا من الثامن من يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين.

ويتبقي 11 جولة في الدوري الأسباني الذي يتصدر جدول ترتيبه فريق برشلونة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

الدوري البرتغالي
أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم أن يوم 3 يونيو المقبل هو موعد عودة المنافسات في البرتغال.

وتتبقى 10 جولات على نهاية بطولة الدوري البرتغالي، الذي يتصدره فريق بورتو برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الغريم بنفيكا.

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