أبرزها الإنجليزي والإسباني .. 6 دوريات عالمية تتحدى كورونا وتعلن عودة المنافسات

يترقب العديد من الجماهير عودة الدوريات الخاصة بهم، خاصة بعد أن كان الدوري الألماني هو الأمل لعودة الحياة إلى الملاعب حول العالم.

ونستعرض فيما يلي أبرز الدوريات التي أعلنت إستئناف الدوريات في أوروبا وحول العالم,

أُعُلن بشكل رسمي اليوم الخميس، عن عودة بطولة الدوري التركي يوم 12 يونيو .

ويعد الدوري التركي هو آخر بطولة تم إيقافها فى أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يتصدره طرابوزن سبور جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 53 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف بلدية أسطنبول مع تبقي 8 جولات.

الدوري الإنجليزي

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد 17 يونيو المقبل لاستئناف "البريميرليج" الذي توقف منذ مارس الماضي.

وأمام الأندية الآن ثلاثة أسابيع فقط لكي تحضر لاعبيها بدنيا من أجل إكمال المباريات الـ92 المتبقية وتتويج ليفربول الذي يملك فرصة حسم اللقب منذ مباراته الأولى التي ستجمعه بمضيفه وجاره اللدود إيفرتون