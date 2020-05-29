جولة مسائية لنائب محافظ الفيوم لمتابعة العمل بالمشروعات الخدمية والالتزام بالحظر

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مساء اليوم في جولة ميدانية موسعة شملت مراكز طامية وسنورس والفيوم، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية، وذلك للوقوف على انتظام العمل ومدى إلتزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية الشخصية للتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، وكذا إلتزام المواطنين وأصحاب المحال بقرارات الحظر.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة التفقدية لنائب محافظ الفيوم شملت تفقد صوامع طامية للوقوف على سير العمل بها والإطمئنان على استمرار عملية توريد الأقماح فى سهولة ويسر، لافتا أن نائب المحافظ وجه بتسلم الأقماح خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمنع تكدس عربات الموردين، والتيسير عليهم فى عمليات التوريد.





وشدد نائب المحافظ خلال جولته على كافة العاملين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات بصفة مستمرة لحمايتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "التوني" أن جولة نائب المحافظ شملت أيضا، تفقد ساحل بحيرة قارون وعزبة رحيم بمركز سنورس، وأسفرت عن فض فرح وتجمع للأهالي بقرية نقاليفة وآخر بعزبة عبدالعظيم التابعة للوحدة المحلية بقرية منشأة بني عتمان لعدم التزامهما بقرارات الحظر، لافتًا الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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وفي مركز طامية، تفقد نائب المحافظ قرى كفر محفوظ ودوار جبلة والروضة، وتم غلق 7 محال للأدوات الكهربائية وتصليح إلكترونيات والأثاث المنزلي والدعاية والاعلان وكهربائي سيارات وملابس ومغلق للأخشاب، كما تم اتخاد الاجراءات القانونية ضد سيارة ربع نقل تستخدم فى نقل المواطنين، وجرار زراعي وخلاطة تستخدم فى أعمال البناء.





ولفت المتحدث الرسمي، أن جولة نائب المحافظ فى مدينة الفيوم شملت مناطق دلة ودار الرماد والنويري ومنشأة لطف الله وشارع أحمد شوقي ومنطقة كيمان فارس، وأسفرت عن غلق مقهى أمام كلية الطب لمخالفة قرارات الحظر، مشيرًا الى اتخاذ الاجراءات القانونية.



