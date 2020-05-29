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ديني

غابت في شعبان ورمضان..عودة الصلاة بمسجد السيدة نفيسة في أول جمعة في شوال

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:58 ص
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
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محمد شحتة
بعد تعليق دام 68 يوما خلال شعبان ورمضان، تقام اليوم شعائر صلاة الجمعة  في شهر شوال، بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها وأرضاها- بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجمعة، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، حيث سيتم نقلها عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفاز المصري ، وذلك بعد تعليق الجمع والجماعات لأكثر من شهرين .

وزارة الأوقاف أعلنت ، إن هذا القرار يأتي في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا .

وأضافت الأوقاف : أنه تم التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 مايو 2020 م من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيًا وتلفزيونيًا. 

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار  تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

وقرر وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة الجمعة: حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس .
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