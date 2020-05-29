بعد معاناتها من فائض الإنتاج.. رينو تلغي 15 ألف وظيفة بسبب كورونا

بسبب ازمة فيروس كورونا التي ضربت العالم . أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم، عن إلغاء 15 ألف وظيفة حول العالم بينها 4600 في فرنسا فقط، لتوفير أكثر من 2 مليار يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة،





واعلنت كلوتيلد ديلبو المديرة العامة للشركة في بيان رسمي اليوم إن رينو التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى العالمي أعلنت في فبراير الماضي عن أول خسائر لها في عشر سنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت عن وباء كورونا في موقف حرج .





وافادت ديلبو بان اول بنود الخطة هو إلغاء حوالي 4600 وظيفة في فرنسا من أصل 48 ألف و"أكثر من عشرة آلاف وظيفة حول العالم و تعتمد في خطتها على إجراءات تغيير وظائف وتنقلات داخلية ورحيل طوعي، وانها ولم ولن تعلن عن أي تسريح للموظفين بدون تعويض مناسب.









اما عن خطتها في خارج فرنسا، أعلنت "رينو" تعليق مشاريع زيادة القدرات المقررة في المغرب ورومانيا"، وقالت إنها تدرس "تكييف القدرات الإنتاجية في روسيا وترشيد إنتاج علب السرعة في العالم بشكل عام.



