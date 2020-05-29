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توك شو

استشاري أمراض صدرية بـ الصحة تنصح المواطنين بالاستمرار في طرق الوقاية من كورونا.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
نصحت الدكتورة ناهد جمال، إستشاري الأمراض الصدرية بـ وزارة الصحة، المواطنين باستمرار الإلتزام بـ الإجراءات الإحترازية، والإلتزام بالجلوس في المنزل، وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأضافت ناهد جمال عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن الإلتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، أمر مهم مع الإبتعاد إن أمكن عن وسائل المواصلات العامة، وإن كانت الوسيلة الوحيدة، فيجب الإلتزام بلبس الكمامة.

وأشارت أستشاري الأمراض الصدرية بوزارة الصحة إلى ضرورة الإلتزام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بالماء والصابون، خاصة في مرحلة التعايش مع فيروس كورونا.

وأوضحت أنه في حالة عدم إمكانية غسل اليدين خارج المنزل، لابد من الإلتزام بتطهيرها وفركها جيدا بالكحول لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أنه من الضروري اتباع قواعد التباعد الإجتماعي والتقليل من السلام بين المواطنين على مسافات قريبة، وعلى أصحاب الأمراض المزمنة إلتزام بالعلاج ومتابعة حالتهم بإستمرار مع الطبيب المختص.
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