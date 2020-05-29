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برلمان

العسال: تجسس نظام تميم على القطريين عبر تطبيق كورونا فضيحة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:25 ص
تطبيق كورونا
تطبيق كورونا
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أحمد أيمن
حذر المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، من خطورة الجرائم التي يمارسها النظام القطرى في حق الشعب القطري، وآخرها التجسس على القطريين عبر تطبيق كورونا والزامهم بتحميله مشيرا إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية فضح النظام القطرى.

وأوضح العسال، أن النظام القطري لا يتورع عن استخدام ظرف تفشي الفيروس للوصول إلى معلومات شخصية هامة عن القطريين تمهيدا لاعتقالهم وتعذيب الآلاف منهم، منوها بتقرير منظمة العفو الدولية والذي قال صراحة، إن التطبيق الذى صممته وزارة الداخلية القطرية لتتبع الحالات المصابة بكورونا يتضمن ثغرات أمنية تسمح بالوصول إلى معلومات شخصية مهمة.


وشدد على تحول تنظيم النظام القطرى إلى نظام بوليسي شرس لا يهمه سوى الاحتفاظ بالكرسي، بالرغم من حالة الاستياء التامة من جانب القطريين لاستمرار وجوده.

ولفت إلى أن حكم تميم هو الأسوأ انتهاكا لحقوق الإنسان في ظل أسرة آل ثاني  ولا يمكن قبول تعاونه ودعمه التام للميليشيات الإرهابية بدءا من تنظيم القاعدة وداعش ووصولا لجماعة الإخوان الإرهابية، التي يستضيف العشرات من قادتها الإرهابيين في الدوحة.
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