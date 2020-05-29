العسال: تجسس نظام تميم على القطريين عبر تطبيق كورونا فضيحة

حذر المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، من خطورة الجرائم التي يمارسها النظام القطرى في حق الشعب القطري، وآخرها التجسس على القطريين عبر تطبيق كورونا والزامهم بتحميله مشيرا إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية فضح النظام القطرى.





وأوضح العسال، أن النظام القطري لا يتورع عن استخدام ظرف تفشي الفيروس للوصول إلى معلومات شخصية هامة عن القطريين تمهيدا لاعتقالهم وتعذيب الآلاف منهم، منوها بتقرير منظمة العفو الدولية والذي قال صراحة، إن التطبيق الذى صممته وزارة الداخلية القطرية لتتبع الحالات المصابة بكورونا يتضمن ثغرات أمنية تسمح بالوصول إلى معلومات شخصية مهمة.





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وشدد على تحول تنظيم النظام القطرى إلى نظام بوليسي شرس لا يهمه سوى الاحتفاظ بالكرسي، بالرغم من حالة الاستياء التامة من جانب القطريين لاستمرار وجوده.



