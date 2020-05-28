1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالإضافة إلى 3 وفيات جديدة.









وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشرته الثلاثاء الماضي، عن ثغرات أمنية في تطبيق تتبع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في قطر، والتي عرضت بيانات أكثر من مليون شخص لخطر الاختراق.

















وقال تقرير منظمة العفو إن الثغرات الأمنية الخطيرة في تطبيق قطر الإلزامي لتتبع الاتصال فيما يتعلق بفيروس كورونا، والذي كشفت عنه المنظمة يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومات التي تطرح تطبيقات خاصة بفيروس كورونا، لضمان حماية الخصوصية التي هي عنصر أساسي من التكنولوجيا.









واكتشف تحقيق أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية الضعف الحاد في تكوين تطبيق تتبع جهات الاتصال في قطر.











وتم إصلاح الثغرة الآن، حيث كانت ستسمح للمهاجمين الإلكترونيين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والحالة الصحية وبيانات الموقع لأكثر من مليون مستخدم.









ونبهت منظمة العفو السلطات القطرية إلى الثغرة بعد وقت قصير من اكتشافها يوم الخميس 21 مايو.











تصرفت السلطات بسرعة لإصلاح الثغرات ونقاط الضعف بنهاية يوم الجمعة 22 مايو.