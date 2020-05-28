إجمالي إصابات كورونا في قارة أفريقيا يقترب من 120 ألف حالة

قال مركز التحكم بالأمراض الإفريقي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 3696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 54 دولة إفريقية، بإجمالي 119745 حالة.





وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية أن قارة إفريقيا قد تواجه "وباءً صامتًا" في حال لم يعط القادة أولوية لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.





وقال مبعوث لمنظمة الصحة العالمية، سامبا سو، يوم الاثنين الماضي: "النقطة الأولى بالنسبة لي بخصوص أفريقيا، مبعث قلقي الأول، أن عدم إجراء اختبارات يؤدي إلى وباء صامت في أفريقيا. لذلك يجب علينا مواصلة دفع القادة لإعطاء الأولوية للاختبارات".





وأشارت المنظمة إلى أن ما يقدر بنحو 44 مليون نسمة، في القارة التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، يمكن أن يصابوا بالفيروس خلال الفترة نفسها، وفقا لتقديرات أعدت بناء على نموذج تقديري لسبع وأربعين دولة أفريقية.



