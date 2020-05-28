منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا بالأسبرين

نفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، التقارير التي تزعم أن فيروس كورونا المستجد يمكن علاجه بمضادات التخثر مثل الأسبرين.
وقالت مكتب المنظمة الإقليمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لوحظ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض كوفيد 19 لا سيّما بين المصابين بمرض شديد الوخامة".
وأكدت المنظمة أن الأطباء هم من يقررون استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.
❌ ادعاء: يمكن علاج مرض كوفيد-19 ببساطة من خلال مضادات التخثر مثل الأسبرين.✅ حقيقة: لُوحِظَ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض #كوفيد_19، لا سيّما بين المصابين بمرض شديد الوخامة. وقد يقرر الأطباء استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى. pic.twitter.com/jx5LpwUNzi— WHO EMRO (@WHOEMRO) May 27, 2020