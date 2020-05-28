منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا بالأسبرين

❌ ادعاء: يمكن علاج مرض كوفيد-19 ببساطة من خلال مضادات التخثر مثل الأسبرين.

✅ حقيقة: لُوحِظَ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض

، لا سيّما بين المصابين بمرض شديد الوخامة. وقد يقرر الأطباء استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.