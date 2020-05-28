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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا بالأسبرين

الخميس 28/مايو/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، التقارير التي تزعم أن فيروس كورونا المستجد يمكن علاجه بمضادات التخثر مثل الأسبرين

وقالت مكتب المنظمة الإقليمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لوحظ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض كوفيد 19 لا سيّما بين المصابين بمرض شديد الوخامة".

وأكدت المنظمة أن الأطباء هم من يقررون استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.

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