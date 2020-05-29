AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السكرتير العام للفيوم يحرر 20 محضرا ودفع غرامة لـ5 مركبات مخالفين بسنورس

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:12 م
مخالفات
مخالفات
Advertisements
قسم المحافظات


أجرى اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الفيوم، ورافقة المهندس محمود هاشم رئيس مجلس ومدينة سنورس ، جولة ميدانية بشوارع المدينة، بحضور علاء رمضان نائب رئيس المركز ،وبالتعاون مع قوات الشرطة ،لمتابعة إلتزام المواطنين و المحال التجارية بحظر التجوال ،و القيام بأعمال النظافة المسائية و التطهير ،بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة ،والنظافة خلال ال٢٤ ساعة الماضية. 

و أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر لمواطنين، لمخالفتهم حظر التجوال بمدينة سنورس ،عن طريق مركز الشرطة، وتقرير غرامة مالية علي ٢ مركبة توكتوك ،وتروسيكل و ٢ دراجة نارية ،وتم دفع الغرامة المقررة، بمعرفة مجلس المدينة .

وتابعت الحملة رفع 7 حالات إشغال بحرم الطريق العام، وتحرير  5 محاضر كسر حظر لمحال تجارية، فيما تابعت الحملة رفع 24 طن قمامة و 8 طن أتربة ومخلفات بناء ،وكنس بعض شوارع المدينة بالسيارة المكنسة .
السكرتير العام للفيوم يحرر 20 محضرا ودفع غرامة لـ5 مركبات مخالفين بسنورس
السكرتير العام للفيوم يحرر 20 محضرا ودفع غرامة لـ5 مركبات مخالفين بسنورس
السكرتير العام للفيوم يحرر 20 محضرا ودفع غرامة لـ5 مركبات مخالفين بسنورس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تحرير محضر حظر تجول لـ طبيب بـ المنوفية

رفع 406 أطنان قمامة ومخلفات صلبة خلال يومين بسوهاج

ضبط 29 شخصًا لاختراقهم حظر التجوال بكوم أمبو في أسوان

سكرتير مساعد الفيوم يتابع قرى العزل بإبشواى ويطالب بتعاون الأهالي للوقاية من كورونا

حظر الأسواق ونقل الباعة الثابتين وتجار الجملة بأبشواى في الفيوم ..صور

الفيوم تواصل جهودها للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار الحظر

ترشيحاتنا

أم بلا رحمة.. تلقي جثة رضيعتها بالقمامة من أجل المتعة الحرام

أطلق اسمها على ابنته.. قصة زواج الملكة نازلي العرفي من زوج ابنة ضرتها

عاشق للأهلي .. حسام عاشور يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ لهذا السبب .. فيديو

عمرو جمال يثير الجدل عبر انستجرام: أنا هو منقذي

بعد إجراء مسحة كورونا.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها: النتيجة سلبية

رفع درجة الاستعداد القصوى في الزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور