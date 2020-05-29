السكرتير العام للفيوم يحرر 20 محضرا ودفع غرامة لـ5 مركبات مخالفين بسنورس









أجرى اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الفيوم، ورافقة المهندس محمود هاشم رئيس مجلس ومدينة سنورس ، جولة ميدانية بشوارع المدينة، بحضور علاء رمضان نائب رئيس المركز ،وبالتعاون مع قوات الشرطة ،لمتابعة إلتزام المواطنين و المحال التجارية بحظر التجوال ،و القيام بأعمال النظافة المسائية و التطهير ،بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة ،والنظافة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.





و أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر لمواطنين، لمخالفتهم حظر التجوال بمدينة سنورس ،عن طريق مركز الشرطة، وتقرير غرامة مالية علي ٢ مركبة توكتوك ،وتروسيكل و ٢ دراجة نارية ،وتم دفع الغرامة المقررة، بمعرفة مجلس المدينة .



