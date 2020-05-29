نشطاء تويتر يحيون ذكرى ميلاد معاذ الكساسبة بصور الشهيد أحمد منسي.. فما القصة؟

تحل اليوم 29 مايو ذكرى ميلاد الضابط الأردني معاذ الكساسبة ، الذي أُعدم حرقا على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بعد سقوط طائرته F16 أثناء قيامه بعملية عسكرية على مواقع التنظيم شمالي الرقة في سوريا.





الكساسبة الذي كان آخر ظهور له في مقطع فيديو نشره تنظيم داعش الإرهابي في 3 يناير 2015، داخل قفص حديدي قبل أن يُعدم حرقا، ولد في 29 مايو 1988، التحق بكلية الملك الحسين الجوية بالأردن، وتخرج منها عام 2009، قبل أن يشارك مع سلاح الجو الأردني في الضربات العسكرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي، ويقع في أسر التنظيم ليتم إعدامه حرقًا وهو حي على يد عناصر تنظيم داعش يوم 3 يناير 2015.





ومع مرور 5 سنوات على إعدامه، أحيا نشطاء موقع تويتر خلال الساعات الماضية ذكرى استشهاد معاذ الكاسسبة، بعبارات وصور له أثناء خدمته في سلاح الجو الأردني، وظهر الشهيد أحمد منسي في عبارات الرثاء التي كتبها نشطاء تويتر في ذكرى ميلاد الكساسبة.





اقرأ أيضا:









وقال أحد نشطاء الموقع في تغريدة عبر تويتر "شهداء الجيوش العربية لكم تحية فخر واعتزاز رحم الله الشهيد احمد منسي في مصر والشهيد معاذ الكساسبة في الأردن وجميع الشهداء".





افتكروا مع المنسي اخواته الابطال ابو تحسين الصالحي 🇮🇶 و معاذ الكساسبة 🇯🇴 pic.twitter.com/4nxjaljqh3 — Serby🏮 (@123Origi) May 22, 2020 فيما أعاد نشطاء الموقع تدول صورا للشهيد المنسي والشهيد معاذ الكساسبة وعلق عليها قائلا " افتكروا مع المنسي اخواته الابطال أبو تحسين الصالحي و معاذ الكساسبة".