5 سنوات على الجريمة.. القصة الكاملة لإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة بيد داعش





تحل اليوم الذكرى الخامسة لإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا، على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ذلك بعد سقوط طائرته الحربية من نوع إف-16 أثناء قيامها بمهمة عسكرية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الرقة شمالي سوريا، ما أوقعه في أسر التنظيم.

وأثار إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة جدلا وردة فعل واسعة على الصعيد العربي والعالمي، خاصة أن التنظيم الإرهابي استخدم لأول مرة طريقة الإعدام بالحرق، على غير العادة التي جرى عليها إعدام أسرى التنظيم.

وجرى إعدام الكساسبة حرقًا وهو حي على يد عناصر تنظيم داعش يوم 3 يناير 2015، حيث كان يقف داخل قفص حديدي مغلق، وذلك انتقاما من مشاركة الأردن في غارات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ومواقعه في سوريا والعراق.

كيف تم إعدامه؟

تم إعداد الفيديو المسمى "شفاء الصدور" بطريقة احترافية سينمائية عالية واضحة لجميع المختصين من حيث استخدام الكاميرات بزوايا مختلفة واستخدام تقنيات سينمائية عالية ومؤثرات صوتية ولقطات للكساسبة وهو يقف متأملا ثم يكون في قفص وتضرم النار به.

وتعد عملية الإعدام حرقًا الأولى التي تقوم بها داعش حيث أنه تم الإعدام بقطع الرأس في عمليات القتل السابقة.

وأظهر التسجيل كلام وحديث للكساسبة قبل إعدامه، تحدّث فيها عن الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وطبيعة العمليات التي يقوم بها والأسلحة والطائرات التي يستخدمها.

الرد الأردني

نفذت السلطات الأردنية حكم الإعدام بحق السجينة العراقية ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي شنقًا حتى الموت، وذلك ردًا على إعدام تنظيم الدولة للكساسبة.

وقبل إعدام الكساسبة قادت السلطات الأردنية مفاوضات سرية مع داعش من أجل الإفراج عن الطيار الأردني مقابل الإفراج عن ساجدة الريشاوي، لكن التنظيم لم يهتم بالمفاوضات وأعدم الكساسبة حرقا بالنيران.

مصير القاتل؟

في مايو 2019 صدقت المحاكم العراقية العليا بحكم الإعدام بحق صدام الجمل " سوري الجنسية" المتهم بالمشاركة في حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، لكن هذا الحكم لم يرق لقبيلة معاذ الكساسبة.

وطالبت القبيلة بجلب الإرهابي من العراق إلى المملكة الأردنية للتحقيق معه، وتنفيذ حكم الإعدام فيه في الأردن.



