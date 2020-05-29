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حوادث

النيابة العامة تحذر أولياء الأمور: إرضاء الأطفال دون انضباط هروب من المسئولية

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
أوضحت النيابة العامة في رسالة توعوية بمناسبة احدي القضايا التي أثيرت أمامها واتخذت إجراءات قانونية فيها أن الإفراط في تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغي السماح بها، وغض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة وهي في الأثر عظيمة، ينتهي بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية، فإرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسؤولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذي يبني شخصياتهم النافعة، ويقيهم الأضرار والشرور.


وعلى ذلك فإن النيابة العامة تُناشد الأهل حُسن القيام بواجبهم تجاه أبنائهم وإعانة المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية في تربيتهم التربية السليمة، فلا تذهبوا بهم إلى عنف لا طائل منه، أو تسيب وتدليل لا خير فيه، فالخير دومًا في وسط من ذلك، والحق دومًا بين باطلين، فاتقوا الله في أبنائكم.

النيابة العامة تحذر أولياء الأمور: إرضاء الأطفال دون انضباط هروب من المسئولية
النيابة العامة تحذر أولياء الأمور: إرضاء الأطفال دون انضباط هروب من المسئولية
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