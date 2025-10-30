توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية ومقتل موظف بالبلدية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الخميس، بأن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت عملية توغل داخل بلدة بليدا الواقعة جنوبي لبنان، قبل أن تنسحب بعد نحو ساعتين من بدء العملية.

وذكرت قناة "المنار" أن القوة الإسرائيلية، المؤلفة من عدة آليات عسكرية ومدعومة بطائرات مسيّرة، تجاوزت الخط الحدودي لمسافة تزيد على ألف متر، ووصلت إلى مبنى بلدية بليدا حيث تمركزت داخله لفترة قصيرة، تخللتها اشتباكات وإطلاق نار كثيف في محيط المنطقة.

وأشارت المصادر إلى مقتل موظف البلدية إبراهيم سلامة برصاص القوات الإسرائيلية أثناء وجوده داخل المبنى، في حين أثارت العملية حالة استنفار واسعة في صفوف الجيش اللبناني، الذي تحرك على الفور إلى موقع التوغل، مستقدماً تعزيزات عسكرية إلى المنطقة المقابلة لنقطة تمركز القوات الإسرائيلية.

وبحسب المعلومات، فقد أجرى الجيش اللبناني اتصالات عاجلة مع قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للتدخل ومنع أي تصعيد محتمل، فيما أفيد بانسحاب القوة الإسرائيلية لاحقاً باتجاه الحدود الجنوبية بعد نحو ساعتين من دخولها الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه العملية وسط توترات متزايدة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في ظل استمرار التوترات الإقليمية في المنطقة.