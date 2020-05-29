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حوادث

مصرع 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق بلطيم / كفر الشيخ.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:51 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمود زيدان
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق كفر الشيخ / بلطيم، على بعد 3 كيلو من كوبر 83 بدائرة مركز شرطة الحامول.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العقيد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد وقوع حادث تصادم، بين السيارتين ع ل ج 5425 ، وأخرى ل ع أ 7853 نقل محملة بالأسماك.

وتبين أنه سير السيارة الأولى بطريق كفر الشيخ / بلطيم، انفجر الإطار الأيمن الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انحراف السيارة وعبورها للاتجاه الآخر واصطدامها بالسيارة الأخرى، ونتج عن الحادث تلف بالمركبتين ووفاة قائد المركبة الأولى ومرافقه، ووفاة أحد مرافقي قائد السيارة الثانية، وأصيب قائد السيارة الثانية ومرافقه الآخر.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث بمشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج اللازم لهما.

ومن جانبها، قامت قوات الشرطة برفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين بنقطة شرطة غرب تيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2590 لسنة 2020 إداري مركز شرطة الحامول، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصرع 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق بلطيم / كفر الشيخ.. صور
مصرع 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق بلطيم / كفر الشيخ.. صور
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