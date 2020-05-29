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فن

بـ كليب «جمالها».. حمادة هلال يحصد مع منة عرفة 2.7 مليون مشاهدة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:58 م
كليب جمالها
كليب جمالها
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سعيد فراج
حقق كليب «جمالها» للفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 2 مليون و711 ألف مشاهدة، بعد طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 25 مايو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 

شاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ موديل بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة، لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.

أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف. 

وسبق وأن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.


وتقول كلمات الأغنية:
دى جمالها اووه لا لا... و قوامها اووه لا لا
خطفتني وعهد الله... بره الدنيا
نفسي اكلم ماما... طيب لا و لا اه 
ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية
ما تخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش 
كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين 
وشغلي بالى بالى
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