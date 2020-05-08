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فن

حمادة هلال يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:51 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
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محمد بدران
شارك الفنان حماده هلال جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر حماده هلال في الصورة وهو يستعرض لياقته في الجيم، وعلق على الصورة قائلا:" بلعب ايه ".

يذكر أن اخر أعمال حمادة هلال أغنيه "ست الناس" تكريما لكل أمهات مصر ، التي صدرت في عيد الأم السابق .

على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان المقبل للمرة الأولى بعد مشاركته فى السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة مواسم.

ويعد آخر أعماله هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.



View this post on Instagram

بلعب ايه ؟

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