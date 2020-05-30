عقار هيدروكسي كلوروكوين يسبب نتائج كارثية.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: تغيير بروتوكول العلاج خلال ساعات

حذرت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الأدوية المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعلاج فيروس كورونا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" خلال ساعات سيتم تغيير بروتوكول علاج فيروس كورونا، وسيتم حذف علاج التاميفلو".





ونوهت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن علاج هيدروكسي كلوروكوين يسبب نتائج كارثية للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.