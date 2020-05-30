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رياضة

بايرن ميونخ يستضيف فورتونا دوسلدورف اليوم في الدوري الألماني

السبت 30/مايو/2020 - 08:30 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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إسراء أشرف
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره فورتونا دوسلدورف، اليوم، السبت،  ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وتنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب "أليانز آرينا"، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق رؤوف خليف.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز بمباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدف سجله جوشوا كيميش.

ويفتقد بايرن ميونخ لخدمات الخماسي، فيليب كوتينيو، ونيكلاس سولي، وكورينتين توليسو، وتياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى جيروم بواتينج.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب فرق الدوري الألماني، برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن دورتموند الوصيف، بينما يأتي فورتونا دوسلدورف، في المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة.
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