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رياضة

فافر: هالاند يغيب عن لقاء بادربورن.. وانتهاء موسم داوود

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:55 م
هالاند لاعب بوروسيا
هالاند لاعب بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
أعلن السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، عن غياب إيرلينج هالاند نجم الفريق، عن مواجهة بادربورن، المقرر لها، بعد غد، الاحد، ضمن منافسات الجولة الت 28، من مسابقة الدوري الألماني.

وكان هالاند تعرض لإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ الماضية، بعدما سقط بمفرده، داخل منقطة جزاء البافاري، وغادر أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 71.

وقال لوسيان فافر خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بادربورن:" هالاند غير جاهز للمشاركة  أمام بادربون، بسسب الإصابة".

وأضاف:" للأسف علمنا أن محمود داوود موسمه انتهى معنا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة.

وكان بوروسيا دورتموند خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في الجولة الماضية بالبوندسليجا.

ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 64 نقطة.
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