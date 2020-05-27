ضمن الجولة الـ 28 .. ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد فوز البايرن على دورتموند

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ، بينما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني.





ساهم المصري عمر مرموش ، مهاجم نادي فولفسبورج، في فوز فريقه على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني. كما





وشارك مرموش بديلًا وأشرك النمساوي جلاسنر، مرموش، في الدقيقة 73 بديلًا للاعب السويسري ستيفن، ليسجل اللاعب المصري أولى مشاركاته في الدوري الألماني ، بعد أن لعب له لصفوف فريق الشباب.





وارتدى مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة ،تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، وذلك منذ استئناف الدوري الألماني الأسبوع الماضي.





وفي نفس الجولة، تعادل آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لمثلهما مع فرايبورج، وفيردر بريمن وفولفسبورج سلبيًا





وواصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ تربعه على قمة ترتيب الهدافين، بعدما أحرز هدفًا في فوز فريقه بخماسية مقابل هدفين على حساب آينتراخت فرانكفورت.