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رياضة

ضمن الجولة الـ 28 .. ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد فوز البايرن على دورتموند

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حسم فريق بايرن ميونخ، كلاسيكو ألمانيا لصالحه، بعد فوزه على مضيفه نادي بروسيا دورتموند بهدف نظيف، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني.

كما ساهم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي فولفسبورج، في فوز فريقه على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وشارك مرموش بديلًا وأشرك النمساوي جلاسنر، مرموش، في الدقيقة 73 بديلًا للاعب السويسري ستيفن، ليسجل اللاعب المصري أولى مشاركاته في الدوري الألماني، بعد أن لعب له لصفوف فريق الشباب.

وارتدى مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة ،تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، وذلك منذ استئناف الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وفي نفس الجولة، تعادل آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لمثلهما مع فرايبورج، وفيردر بريمن وفولفسبورج سلبيًا 

وواصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ تربعه على قمة ترتيب الهدافين، بعدما أحرز هدفًا في فوز فريقه بخماسية مقابل هدفين على حساب آينتراخت فرانكفورت.

ويأتي تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج في الوصافة برصيد 24 هدفًا.

وجاء ترتيب الهدافين كاملا كالآتي:

1- روبيرت ليفاندوفسكي يتصدر الترتيب برصيد 27 هدفًا

2- تيمو فيرنر .. 24 هدفًا

3- جادون سانشو .. 14 هدفًا

4- روبين كوازين .. 12 هدفًا

5- سيرجي جنابري .. 11 هدفًا

6- فلوريان نيدرليشنر .. 11 هدفًا

7- فوت فيجهورست .. 11 هدفًا

8- ماركو رويس .. 11 هدفًا

9- سيباستيان اندرسون .. 11 هدفًا

10- روفين هيننجز .. 11 هدفًا

11- إيرلينج هالاند .. 10 أهداف

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