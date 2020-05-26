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رياضة

عمر مرموش يشارك في فوز فولفسبورج على باير ليفركوزن.. وآينتراخت فرانكفورت يفرض التعادل على فرايبورج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ساهم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي فولفسبورج، في فوز فريقه على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وشارك مرموش بديلًا وأشرك النمساوي جلاسنر، مرموش، في الدقيقة 73 بديلًا للاعب السويسري ستيفن، ليسجل اللاعب المصري أولى مشاركاته في الدوري الألماني، بعد أن لعب له لصفوف فريق الشباب.

وحمل مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة ، تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، وذلك منذ استئناف الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وفي نفس الجولة، تعادل آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لمثلهما مع فرايبورج، وفيردر بريمن وفولفسبورج سلبيًا.
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