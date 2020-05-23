AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في حضور المصري عمر مرموش.. فولفسبورج يخسر من بوروسيا دورتموند بثنائية في الدوري الألماني.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:28 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
خسر فريق فولفسبورج، والذي يلعب له المصري عمر مرموش، أمام ضيفه نادي بوروسيا دورتموند، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

سيطر بوروسيا دورتموند على أحداث المباراة منذ بدايتها ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 61%، مقابل 39% لأصحاب الأرض، بينما سدد لاعبوه 3 كرات، مقابل كرة وحيدة لفولفسبورج، في الشوط الأول.

وتمكن البلجيكي ثورجان هازارد من اختراق الدفاع من الجهة اليمنى، وارسل كرة عرضية أرضية، لم يستطع مدافعو فولفسبورج التعامل معها، لتصل للبرتغالي رافاييل جيريرو، الذي وضعها فى الشباك الخالية بسهولة، معلنًا عن الهدف الأول لأسود الفستيفال في الدقيقة 32، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه.

وسجل جيريرو 3 أهداف مع بوروسيا دورتموند منذ عودة البوندسليجا، حيث سجل هدفين في المباراة الماضية أمام شالكة في ديربي الرور.

وفي الشوط الثاني، تغير أداء فولفسبورج، وهدد مرمى بوروسيا أكثر من مرة، لكن دون أن يهز شباكه، ليستغل أسود الفستيفال الفرصة ويضيفوا الهدف الثاني عن طريق المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 78، من هجمة مرتدة وصلت لسانشو والذي مرر الكرة لحكيمي ، والذي وضعها في الشباك، مؤكدًا فوز فريقه بهدفين.

وفي الدقيقة 82، طرد حكم المباراة لاعب فولفسبورج كلوس، بعد تدخله العنيف على لاعب بروسيا دورتموند.

وتواجد المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج على مقاعد بدلاء فريقه، لكنه لم يشارك في المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا دورتموند للنقطة 57 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. بوروسيا دورتموند يتقدم على شالكة في الدوري الألماني.. فيديو

بوروسيا دورتموند يسجل الهدف الثالث في شباك شالكه من خطأ دفاعي .. فيديو

الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يدك شباك شالكه بالهدف الرابع ..فيديو

إجهاد ما بعد كورونا.. هازارد يخرج مصابا ونزول سانشو فى مباراة دورتموند وشالكه

عودة الحياة للملاعب .. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا كبيرا على شالكة فى الدورى الالمانى ..فيديو

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بروسيا دورتموند على شالكة

ترشيحاتنا

حالة وفاة جديدة بين صفوف المعلمين بسبب فيروس كورونا

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

نقابة القراء: صلاح الجمل أساء لرموز دولة تلاوة القرآن

المشي والعمل وخدمات التوصيل.. حالات السماح بتجول السعوديين فى الحظر الكلى خلال أيام العيد

من الصداقة إلى الاغتصاب.. علاقة منة عبد العزيز ومازن إبراهيم بدأت بـ تيك توك وانتهت بفضائح متبادلة

تفاصيل وفاة رئيس إدارة أمن ماسبيرو بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

أخبار الرياضة.. نقل لاعب الزمالك المصاب بكورونا لأحد مستشفيات مصر الجديدة.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون.. وعودة الدوري الإسباني

بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

شاهد.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون بعد تلقيه هدفين في مباراة بلاي ستيشن خيرية

أمير مرتضى يجتمع بـ كارتيرون للحديث عن خطة إعداد الزمالك للمرحلة المقبلة

أحمد شوبير: اتجاه لمد عمل اتحاد الكرة برئاسة الجنايني سنة وإضافة عضوين

لتعويض غياب الجماهير.. 13 ألف مشجع كرتوني يؤازرون مونشنجلادباخ أمام ليفركوزن.. شاهد

مدرب أهلي جدة يحذر لاعبيه من الإفراط في تناول كحك العيد

مع أحد الشيوخ.. صالح جمعة يودع شهر رمضان بالدعاء وتلاوة القرآن.. شاهد

وائل جمعة: أهلاوي أنا والفخر ليا.. أنا نادي القرن في القارة هو ناديا

حفل اعتزال مؤثر لـ نجم أتلتيكو بلباو في زمن كورونا.. فيديو

ليس من ضمنهم محمد صلاح.. بوتشيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور