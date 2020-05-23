في حضور المصري عمر مرموش.. فولفسبورج يخسر من بوروسيا دورتموند بثنائية في الدوري الألماني.. فيديو

وسجل جيريرو 3 أهداف مع بوروسيا دورتموند منذ عودة البوندسليجا، حيث سجل هدفين في المباراة الماضية أمام شالكة في ديربي الرور.

وفي الشوط الثاني، تغير أداء فولفسبورج، وهدد مرمى بوروسيا أكثر من مرة، لكن دون أن يهز شباكه، ليستغل أسود الفستيفال الفرصة ويضيفوا الهدف الثاني عن طريق المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 78، من هجمة مرتدة وصلت لسانشو والذي مرر الكرة لحكيمي ، والذي وضعها في الشباك، مؤكدًا فوز فريقه بهدفين.





وفي الدقيقة 82، طرد حكم المباراة لاعب فولفسبورج كلوس، بعد تدخله العنيف على لاعب بروسيا دورتموند.





وتواجد المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج على مقاعد بدلاء فريقه، لكنه لم يشارك في المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا دورتموند للنقطة 57 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السادس.