في حضور المصري عمر مرموش.. فولفسبورج يخسر من بوروسيا دورتموند بثنائية في الدوري الألماني.. فيديو

خسر فريق فولفسبورج، والذي يلعب له المصري عمر مرموش، أمام ضيفه نادي بوروسيا دورتموند، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.
سيطر بوروسيا دورتموند على أحداث المباراة منذ بدايتها ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 61%، مقابل 39% لأصحاب الأرض، بينما سدد لاعبوه 3 كرات، مقابل كرة وحيدة لفولفسبورج، في الشوط الأول.
وتمكن البلجيكي ثورجان هازارد من اختراق الدفاع من الجهة اليمنى، وارسل كرة عرضية أرضية، لم يستطع مدافعو فولفسبورج التعامل معها، لتصل للبرتغالي رافاييل جيريرو، الذي وضعها فى الشباك الخالية بسهولة، معلنًا عن الهدف الأول لأسود الفستيفال في الدقيقة 32، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه.
وسجل جيريرو 3 أهداف مع بوروسيا دورتموند منذ عودة البوندسليجا، حيث سجل هدفين في المباراة الماضية أمام شالكة في ديربي الرور.
وفي الشوط الثاني، تغير أداء فولفسبورج، وهدد مرمى بوروسيا أكثر من مرة، لكن دون أن يهز شباكه، ليستغل أسود الفستيفال الفرصة ويضيفوا الهدف الثاني عن طريق المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 78، من هجمة مرتدة وصلت لسانشو والذي مرر الكرة لحكيمي ، والذي وضعها في الشباك، مؤكدًا فوز فريقه بهدفين.
وفي الدقيقة 82، طرد حكم المباراة لاعب فولفسبورج كلوس، بعد تدخله العنيف على لاعب بروسيا دورتموند.
وتواجد المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج على مقاعد بدلاء فريقه، لكنه لم يشارك في المباراة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا دورتموند للنقطة 57 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السادس.