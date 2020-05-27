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رياضة

الجولة الـ 28 للـ بوندسليجا.. ترتيب الدوري الألماني بعد فوز البايرن على دورتموند وهزيمة ليفركوزن

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حسم فريق بايرن ميونخ، كلاسيكو ألمانيا لصالحه، بعد فوزه على مضيفه نادي بروسيا دورتموند بهدف نظيف، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني.

كما ساهم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي فولفسبورج، في فوز فريقه على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وشارك مرموش بديلًا وأشرك النمساوي جلاسنر، مرموش، في الدقيقة 73 بديلًا للاعب السويسري ستيفن، ليسجل اللاعب المصري في أولى مشاركاته في الدوري الألماني، بعد أن لعب له لصفوف فريق الشباب.

وارتدى مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة ، حيث تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، وذلك منذ استئناف الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وفي نفس الجولة، تعادل آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لمثلهما مع فرايبورج، وفيردر بريمن وفولفسبورج سلبيًا 

وجاء ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مبارايات اليوم كالاتي:

1- بايرن ميونخ 64 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة

3- لايبزج 54 نقطة

4- باير ليفركوزن 53 نقطة

5- بورسيا مونشنجلادباخ 53 نقطة

6- فولفسبورج 42 نقطة

7- فرايبورج 38 نقطة

8- شالكه 37 نقطة

9- هوفنهايم 36 نقطة

10- هيرتا برلين 34 نقطة

11- كولن 34 نقطة

12- أوجسبورج 30 نقطة

13-  يونيون برلين 30 نقطة

14- فرانكفورت 29 نقطة

15- ماينتس 27 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 24 نقطة

17- فيردير بريمن 22 نقطة

18- بادربورن 18 نقطة


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