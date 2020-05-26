نوير: الفوز على بوروسيا دورتموند يقربنا أكثر من لقب الدوري الألماني

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أن الفوز الذي حققه فريقه أمام بوروسيا دورتموند، يقربهم من لقب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.
وفاز بايرن ميونخ بهدف دون رد على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الدوري الألماني.
وقال نوير في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: " لقد كان فوزًا في غاية الأهمية يقربنا أكثر من اللقب ، أنا سعيد بالفوز خارج الأرض هنا، لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا".
وأكمل نوير: "عندما تواجه دورتموند خارج ملعبك، فأنت دائمًا تكون متحمّسًا للغاية، في الحقيقة، نحن من خلقنا فرصًا أفضل لكننا لم نستغلها بشكل جيد، خاصة وأن التقدم بفارق هدف فقط أمر خطير".
وأتم بشأن اللقب: "الأمر متروك لنا الآن، لقد كانت مباراة مهمة وانتصار مهم".