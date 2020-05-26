نوير: الفوز على بوروسيا دورتموند يقربنا أكثر من لقب الدوري الألماني

وأكمل نوير : "عندما تواجه دورتموند خارج ملعبك، فأنت دائمًا تكون متحمّسًا للغاية،

في الحقيقة، نحن من خلقنا فرصًا أفضل لكننا لم نستغلها بشكل جيد، خاصة وأن التقدم بفارق هدف فقط أمر خطير".