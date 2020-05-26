AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نوير: الفوز على بوروسيا دورتموند يقربنا أكثر من لقب الدوري الألماني

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:44 م
مانويل نوير
مانويل نوير
Advertisements
محمد رشاد
أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أن الفوز الذي حققه فريقه أمام بوروسيا دورتموند، يقربهم من لقب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وفاز بايرن ميونخ بهدف دون رد على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الدوري الألماني.


وقال نوير في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: " لقد كان فوزًا في غاية الأهمية يقربنا أكثر من اللقب ، أنا سعيد بالفوز خارج الأرض هنا، لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا".

وأكمل نوير: "عندما تواجه دورتموند خارج ملعبك، فأنت دائمًا تكون متحمّسًا للغاية، في الحقيقة، نحن من خلقنا فرصًا أفضل لكننا لم نستغلها بشكل جيد، خاصة وأن التقدم بفارق هدف فقط أمر خطير".

وأتم بشأن اللقب: "الأمر متروك لنا الآن، لقد كانت مباراة مهمة وانتصار مهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة المتعة.. بوروسيا دورتموند يستدرج شالكه بـ الدوري الألماني

بعد نهاية الجولة الـ26.. ترتيب الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على فولفسبورج بـ الدوري الألماني

صراع الصدارة .. 7 مواجهات قوية لـ بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وديربي مرتقب

كلاسيكو ألمانيا.. فليك يؤكد غياب تياجو ألكانتارا عن موقعة بوروسيا دورتموند

كلاسيكو خارج التوقعات بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

ترشيحاتنا

رغم ضعفه.. زوجة تطلب الخلع: جوزي بيعمل محادثات جنسية مع فتيات النت

ردد آخر كلمات الضحية.. ببغاء يصبح شاهدا رئيسيا في جريمة قتل واغتصاب.. اعرف الحكاية

أحمد موسى يطالب بتطهير مؤسسات الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية

قصور إداري بالمستشفى .. الصحة تعلن نتائج أولية حول وفاة الطبيب وليد يحيى

ارتداء الكمامة ومنع المصافحة .. قرار عاجل من الأزهر للحد من انتشار كورونا

محام: عقوبات مغلظة تنتظر الشاب مازن واليوتيوبر منة عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 خطوات لحماية حيوانك الأليف من حرارة الصيف

بـالخطوات .. طريقة صناعة المعمول للشيف أحمد عادل

حجر صحي ونوبات عمل مدتها 3 أسابيع .. إجراءات مشددة لحماية ملكة بريطانيا من عدوى كورونا