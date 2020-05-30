لعدم ارتداء الركاب الكمامات.. إحالة طاقم معدية بالمنيا للتحقيق

تفقد العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز أبوقرقاص جنوب المنيا اليوم المعديات الخاصة بوحدة بنى حسن الشروق لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعية وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة.





وتلاحظ أثناء الجولة تواجد بعض المواطنين بالمعدية بدون كمامة وعلى الفور تم تحويل طاقم المعدية للتحقيق.





يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص على متابعة جميع مواقف السيارات وخطوط سير السيارات لمتابعة تنفيذ الإجراءات، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات القروية ومدير إدارة المواقف بمركز أبوقرقاص بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية.





وشدد على إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسيير المعدية والسيارات تماشيًا مع سياسة التباعد الاجتماعي المقررة من مجلس الوزراء.