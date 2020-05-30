للحد من كورونا.. شرطة السكة الحديد تتابع ارتداء الكمامات بمحطة قطارات طنطا

ترأس العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا بمحافظة الغربية اليوم حملات أمنية مكبرة اليوم السبت، في محطة قطارات طنطا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحتزارية، والإلتزام بقرار مجلس الوزراء، بشأن إرتداء الكمامات، للحماية من فيروس كورونا المستجد، ورصد المخالفات.

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وقام رئيس المباحث ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، والعميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، بتفقد أرصفة المحطة، والوقوف على الإلتزام الركاب والمواطنين المتوافدين على المحطة بارتداء الكمامة.

كما قام أفراد الحملة، بتوعية الركاب بضرورة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة، للحمايتهم أولا وحفاظا عليهم، ولتجنب توقيع الغرامات المالية نتيجة عدم الالتزام بارتداء الكمامة .

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اعطي توجيهاته الى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الاقليم بالتنسيق مع مدراء المواقف ، بالتشديد علي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه، اغتبارًا من صباح اليوم السبت، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري .

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وشدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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