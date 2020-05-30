رغم تحذيرات تفشي كورونا.. إسرائيل تستأنف مباريات كرة القدم.. اليوم

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت، تفاصيل استئناف إسرائيل لمباريات كرة القدم رغم تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية من موجة تفشي أشد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.





ومن المتوقع أن تستأنف مبارياتها كرة القدم الإسرائيلية مساء اليوم، مع عدد محدود من الفرق في الملاعب التي تم تطهيرها بالكامل، وبدون حضور جماهير لبقية الموسم.





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وستتنافس 6 فرق في التصفيات، منها اثنان من تل أبيب، واثنان من حيفا، وواحد من بئر السبع، وواحد من القدس.

وستجمع المباراة الافتتاحية في هذا المساء، فريق "مكابي تل أبيب" وفريق "هبوعيل حيفا" الساعة 8 مساءً بتوقيت تل ابيب.





وستنطلق المباراة التي ستجمع "بيتار القدس" وفريق "هبوعيل بئر السبع" الساعة 8 و45 دقيقة بتوقيت القدس، وقبله بربع ساعة ستنطلق مباراة "مكابي حيفا" و"هابوعيل تل أبيب".





وحذرن وزراة الصحة الإسرائيلية من فتح المدارس والجامعات غدًا الأحد مطالبة بضرورة تعليق الدراسة خوفًا من موجة تفشي أشد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وقال مدير عام الصحة الإسرائيلية "موشيه بار سيمان توف"، إن المدارس غير مهيأة للعودة مرة أخري فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وندعوا إلى تعليق الدراسة من جديد .





وحذر "موشيه بار سيمان توف"، من موجة كورونا ثانية أعنف وأشد في إسرائيل.

وأوضح مدير عام الصحة الإسرائيلية، أن هناك ارتفاع ملحوظ فى إصابات كورونا بصفوف جيل الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية بنسبة 7.5%، بينما بلغت نسبة الإصابات فى المدارس الإعدادية والثانوية 35%.

وحذر "بار سيمان توف"، الإسرائيليين من عدم الالتزام بالتعليمات مؤكدًا أن هناك موجة ثانية من كورونا تتعلق بسلوك وتصرفات الجمهور.