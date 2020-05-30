بسبب كورونا.. أكاديمية البحث تواصل فعالياتها من منح وورش ومؤتمرات افتراضيا.. طرح وظيفة جديدة.. ودعم إلكتروني للباحثين

طرح وظيفة مستشار وطني لإدماج ذوي الإعاقة.. تفاصيل

البحث العلمي:

انعقاد المؤتمر الدولي لصون الطبيعة.. أكتوبر المقبل بشرم الشيخ

فتح الباب لطلبات الدعم المالى الكترونيا





تواصل أكاديمية البحث العلمي جهودها لدعم الباحثين المصريين بعمل الورش وتوفير جميع السبل للاتحاق بمؤتمراتها ومنحها إلكترونيا، بينما تطرح وظائف جديدة وتقدم الورش عبر الاننرنت.

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- انعقاد المؤتمرات:





وفي ذلك السياق قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية ستقيم مؤتمرها الدولي "صون الطبيعة ومواردها 2030"، خلال شهر أكتور المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه سيتناول أهم تأثيرات العوامل البيئية فى المواقع الأثرية والمتاحف التاريخية المصرية.





- الالتحاق بالورش والدورات اونلاين:

وأوضح أن الأكاديمية بدأت في أستقبال الراغبين في الالتحاق بالدورة العامة للملكية الفكرية للتعليم عن بُعد عبر وسائل الإنترنت، وذلك خلال الاسبوع المقبل، حيث تقد الأكاديمية جميع الورش اونلاين وذلك لكي لا يحدث اختلاط مباشر بالجمهور ويشكل أخص المؤتمرات والورش تعقد الأكاديمية "معرض القاهره الدولي السابع للابتكار" افتراضيا لمنع التجمعات.

- تقديم الدعم الإلكتروني للبااحثين:

وأشار إلى أن الأكاديمية أصبحت توفر للباحثين المصريين في جميع الجامعات المصرية الدعم الإلكتروني من خلال التقديم للفاعليات عبر الموقع الرسمي للإكديمية قبل موعد الفاعلية بفترة كبيرة، موضحا أن الأكاديمية قدمت لباحثيها منحا ومسابقات الراغبين المساهمة في مواجهة ازمة كورونا.





- إجراء المسابقات:





وكان قد أشار إلى انه على رأس هذه المسابقات المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، بقيمة 30 مليون جنيه التي تدعم مقترحات بحثية مبتكره تقدم حلول علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق، مشيرا إلى ان المقترحات المقدمة بلغت 320 مقترحًا.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن بنك الابتكار المصري استقبل 127 مقترحا للتحديات التي اطلقها وفاز بها 25 مقترحا في التحدي الأول و 24 في التحدي الثاني، بجوائز مالية .

وأوضح أن معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الذى تنظمه الأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سيعقد هذا العام افتراضيا، في شهر أكتوبر ومن المتوقع أن تقل تكلفة المعرض 50% عن العام الماضى مع إتاحة فرص للمشاركة ضعف العام الماضى.

- الإعلان عن وظيفة جديدة:

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن وظيفة: المستشار الوطني لإجراء تقييم فجوة السياسات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.

وأوضحت الأكاديمية أنه يجب أن يكون المتقدم ذو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال الإعاقة وسياسة سوق العمل والاندماج الاجتماعي.

كما أنه يجب إلا يكون على معرفة وثيقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية متقدمة في العلوم الاجتماعية أو الحقوق أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

بالإضافة إلى اللغة فلابد من الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا، علما بأن الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

في نهاية المهمة التى تستمر من ثلاثة الى خمسة شهور يجب على المستشار الوطنى تقديم تقرير متكامل (حوالى 30 صفحة) عن تقييم فجوة السياسات وتوصيات لتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.

لمزيد من التفاصيل حول مهام الوظيفة وواجباتها وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على الرابط التالى



