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تعليم

لطلاب الفرق النهائية بكليات جامعة سوهاج.. شاهد جميع المحاضرات عبر هذا الرابط

السبت 30/مايو/2020 - 02:38 م
جمعة سوهاج
جمعة سوهاج
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نهلة الشربيني

يستعد طلاب جامعة سوهاج بالفرق النهائية لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لذا نقدم للطلاب المحاضرات بجميع الأقسام في 13 كلية من كليات الجامعة عبر هذا الرابط


- كلية الزراعة

- كلية العلوم

- كلية الطب البيطري

- كلية الطب البشري

- كلية التربية

- كلية الآداب

- كلية الصيدلة

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى

- كلية التربية الرياضية

- كلية الآثار

- كلية التجارة

- كلية التمريض

- كلية الهندسة

- كلية الحقوق

- كلية الحسابات والمعلومات

- كلية الألسن 

 

وكان قد أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، ،ن التعليم الإلكتروني نجح بنسبة كبيرة داخل الجامعات المصرية والتي بدأت في نشر مقرراتها إلكترونيا منذ بدء تعليق الدراسة وإقرار تطبيق التعليم عن بعد.

 

وأشار إلى أنه أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الكليات العملية رغم أنه نال نجاحا كبيرا في الكليات النظرية.

 

وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن البيئة التعليمية حاليا ليست مجهزة للجزء العملي بل للمقرات النظرية فقط.

 

وأضاف أنه لابد من شرح العملي للطلاب بشكل يتواجدون به في الكليات، وبالتالي تحتاج الكليات إلى إيجاد حل للتطبيق العملي في المستقبل بطرق جديدة ليتم القضاء على قصور التعليم عن بعد في الكليات العملية.

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