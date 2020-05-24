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تعليم

دفعة الباز.. تعرف على التخصصات المطلوبة لـ منح البحث العلمي الاستثنائية 2020

الأحد 24/مايو/2020 - 11:01 ص
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن الدورة السابعة الاستثنائية من برنامج منح عام2020، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ الدكتور "فاروق الباز"، علي أن تكون المنح فى مجالات الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياة والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والانسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى.

ويتم تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية بإقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والإعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.

وأعلنت شروط التقدم: " أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات المصرية ويكون قد حصل على درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبحد أدنى جيد جدًا، وأن لا يكون منتفعًا بمنحة أو بعثة دراسية من أية جهة أخرى، وأن لا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة".

كما لابد أن يجتاز اختبار "TOEFL" بدرجة لا تقل عن (430) من الاميديست أو اختبار IELTS” بدرجة لا تقل عن 5.5 من المركز الثقافي البريطاني كشرط أساسى للقبول، أداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مؤجل ( بالنسبة للذكور )، المفاضلة بين المتقدمين تتم علي حسب التقدير التراكمي وفي حالة التساوي سوف تتم المفاضلة في ذات المجال على حسب الخبرة العملية في المجال المطلوب دراسته ، إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على دورات تدريبية فى مجال التخصص، المنحة ليست تعيين أو التزام من الأكاديمية أو الدولة بالتعيين ولا تشمل تكاليف المعيشة أو الانتقالات للطالب من محل إقامته إلى محل تنفيذ المنحة، يلتزم المتقدم بالتفرغ للمنحة".

وللاطلاع على بقية شروط التقديم والمستندات من خلال هذا الرابط:
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