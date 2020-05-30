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فن

الله يرحمك يا أبويا.. هاني رمزى ينعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 05:31 م
حسن حسنى
حسن حسنى
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اسماء الحسيني
شارك النجم هاني رمزى جمهوره بصورة جديدة للفنان الكبير الراحل حسن حسني ،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب النجم هاني رمزى معلقًا على الصورة :"الله يرحمك يا ابويا الله يرحمك يا غالي الله يرحمك يا أسطورة فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده البقاء لله ".

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر ناهز 89 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".







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