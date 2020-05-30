عاش عمره كله للفن وكسب حب جمهوره.. إلهام شاهين تنعى حسن حسني

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها بصورة الفنان الكبير الراحل حسن حسني لتنعيه، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
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وكتبت النجمة الهام شاهين معلقة على الصورة :"الله يرحم الفنان الكبير والإنسان الرائع حسن حسني أسعدنا كثيرًا بالكوميديا الراقية.. وكان أيقونة النجاح والتفاؤل لجيلنا والأجيال الجديدة.. عاش عمره كله للفن وكسب حب واحترام جمهوره.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".
وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.
وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .
يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .