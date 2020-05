عاش عمره كله للفن وكسب حب جمهوره.. إلهام شاهين تنعى حسن حسني

View this post on Instagram

الله يرحم الفنان الكبير و الإنسان الرائع حسن حسنى . أسعدنا كثيرا بالكوميديا الراقيه .. و كان أيقونة النجاح و التفاؤل لجيلنا و الأجيال الجديده .. عاش عمره كله للفن و كسب حب و إحترام جمهوره .. ربنا يرحمه و يجعل مثواه الجنه يارب 🤲