شاهد| لقطات من جنازة الفنان الراحل حسن حسنى

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة. شيَّع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه من قليل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم،





وعرض برنامج "انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد"، لقطات ل جنازة الفنان الراحل حسن حسنى ، والذى حرص مشيعو جثمان الفنان الراحل حسن حسنى على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ظهروا مُرتدين الكمامات والقفازات الطبية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.





وتم ظهر اليوم، السبت، تشييع جثمان الراحل حسن حسنى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوى، وقد حرص على حضور الجنازة كل من محمد الصاوى وسعد الصغير ومنير مكرم.



