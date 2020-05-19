أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

تصدرت الفنانة إلهام شاهين مؤشر البحث جوجل، بعد إستضافتها في البرنامج الإذاعي "شارع الحبايب".





وتفضل الفنانة إلهام شاهين أن ترتدي الملابس الفخمة والأنيقة ذات اللون الاسود، فهي تميل إلى ارتداء جميع أنواع الاطلالات مثل الكاجوال والكلاسيكي والفساتين في المهرجانات.





وتعتمد إلهام شاهين على تسريحة شعر معتادة منذ وقت طويل، وهي الشعر الاسود القصير المجعد بعض الشئ.





و تميل الهام شاهين إلى وضع اللمسات الجمالية البسيطة لابراز ملامحها الرقيقة، وتستخدم الألوان الهادئة مثل الكاشمير والوردي.





و تستكمل إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة في اليد والرقبة.





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