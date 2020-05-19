AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بجمبسوت وكمامة وجوانتي.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة متواضعة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:11 م
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال.

وتألقت سالي عبد السلام مرتدية جمبسوت جينز باللون الكحلي، مع ارتداء الكمامة والقفازات الطبية.

ونسقت سالي عبد السلام مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود الانيق على أحدث صيحات الموضة.

كما ظهرت سالي عبد السلام بتسريحة شعر بسيطة، فرفعت خصلات شعرها الحريري لأعلى بطريقة "الكحكة".

ومن الناحية الجمالية وضعت سالي عبد السلام بعض اللمسات التي تبرز جمالها ملامحها بطريقة بسيطة، فاختارت الكحل الأسود في العين مع رسم الحواجب.

اقرأ ايضًا:

View this post on Instagram

للمرة التالتة يا رب..الحمدلله حتى ترضى تالت المناعة وشعرى واماكن فاضية تمامًا فجأة فى يوم والكورتيزون وحقن الراس من غير مسكن فى الصيام وممنوع بنج يا الله بعد ما ابتدى اظبط على قد ما اقدر اثاره الجانبية البشعة واحاول تانى بعد كل وقعة ملحقش افوق! سبحانك😊 كذا حد قالى من الناس اللى قلوبهم حلوة ان ربنا بيبتليك فى اكتر حاجة بتحبها ليختبرك وكل ما تزود الطاعات زادت الابتلائات وفعلًا حقيقى سبحانك...اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به...اللهم اعفو عنا وراضينا يا رب على الصبر نؤجر والابتلاء والرضا بقضاء الله ابعدوا عن الناس اللى بتضغط عليكوا تحت مسمى الحب وبيستغلكم ...اى شغل فيه ضغط وعلى صحتكم ابعدوا عنه .. بقول لنفسى معاكم عشان كنت فاكرة ان جسمك ممكن تضحك عليه وتمثل انك مبسوط او انك جامد اوى تستحمل اى ضغط لا! لو هنخسر كل حاجة ونكسب صحتنا يبقى كسبنا ❤️ يا رب ابعد عنا المنافقين وكل مصدر ضغط وزعل او عقاب اى حد يحملنا فوق طاقتنا كاره مش محب.. لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين..ربى انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين...ادعولى ولكم اضعاف ما دعيتم❤️ #الحمدلله

A post shared by Sally Abdalsalam (@sallyabdalsalam) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون ممزق.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بـ فستان جلد فوق الركبة.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة مختلفة

تي شيرت the lion king.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة كاجوال مميزة

لوك جديد.. سالي عبد السلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

نظارة غريبة وبريسنج.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار من أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

اعترافات قاتلة زوجها في بدر: خلصت عليه أنا وعشيقي ورميته في عربيته

لم نذهب للطبيب أبدا.. أم غريبة ترضع أطفالها 5 سنوات متواصلة

الحكومة: إجازة عيد الفطر المبارك من السبت حتى الخميس مدفوعة الأجر

إصابة نائب مدير معهد القلب بفيروس كورونا.. وعمل مسحات للمخالطين

الركعة بـ 30 ألف ركعة.. نصائح دار الإفتاء لاغتنام ليلة القدر وتحصيل ثوابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك