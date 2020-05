بجمبسوت وكمامة وجوانتي.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة متواضعة

View this post on Instagram

للمرة التالتة يا رب..الحمدلله حتى ترضى تالت المناعة وشعرى واماكن فاضية تمامًا فجأة فى يوم والكورتيزون وحقن الراس من غير مسكن فى الصيام وممنوع بنج يا الله بعد ما ابتدى اظبط على قد ما اقدر اثاره الجانبية البشعة واحاول تانى بعد كل وقعة ملحقش افوق! سبحانك😊 كذا حد قالى من الناس اللى قلوبهم حلوة ان ربنا بيبتليك فى اكتر حاجة بتحبها ليختبرك وكل ما تزود الطاعات زادت الابتلائات وفعلًا حقيقى سبحانك...اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به...اللهم اعفو عنا وراضينا يا رب على الصبر نؤجر والابتلاء والرضا بقضاء الله ابعدوا عن الناس اللى بتضغط عليكوا تحت مسمى الحب وبيستغلكم ...اى شغل فيه ضغط وعلى صحتكم ابعدوا عنه .. بقول لنفسى معاكم عشان كنت فاكرة ان جسمك ممكن تضحك عليه وتمثل انك مبسوط او انك جامد اوى تستحمل اى ضغط لا! لو هنخسر كل حاجة ونكسب صحتنا يبقى كسبنا ❤️ يا رب ابعد عنا المنافقين وكل مصدر ضغط وزعل او عقاب اى حد يحملنا فوق طاقتنا كاره مش محب.. لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين..ربى انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين...ادعولى ولكم اضعاف ما دعيتم❤️ #الحمدلله