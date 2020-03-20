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مرأة

تي شيرت the lion king.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة كاجوال مميزة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:07 م
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية سالي عبد السلام متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سالي عبد السلام بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض ذات رسمة كارتونية the lion king، ونسقت معه بنطال جينز ممزق من منطقة الركبة، مع حذاء أنيق باللون البيج.

وتركت سالي عبد السلام خصلات شعرها الأسود منسدلا على كتفيها ليعطيها مظهرا جماليا مميزًا.

وأما من الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها دون تكلف، مع ارتداء نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة.
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i 🖤 the #lionking ....

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