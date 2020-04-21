سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

شاركت المذيعة سالى عبد السلام ، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها.
وظهرت سالى عبد السلام فى الصورة بإطلالة جديدة و مختلفة، حيث ارتدت سالوبيت قماش باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو رسومات و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض.
وانتعلت سالى عبد السلام بوت متوسط الطول باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة غير تقليدية باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سالى عبد السلام على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها و غرة أمامية.
كما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.