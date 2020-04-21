AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:37 ص
سالى عبد السلام
سالى عبد السلام
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت المذيعة سالى عبد السلام ، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت سالى عبد السلام فى الصورة بإطلالة جديدة و مختلفة، حيث ارتدت سالوبيت قماش باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو رسومات و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض.

وانتعلت سالى عبد السلام بوت متوسط الطول باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة غير تقليدية باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سالى عبد السلام على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها و غرة أمامية.

كما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.

View this post on Instagram

😊💙 taken by @tarekeleish 👏😺

A post shared by Sally Abdalsalam (@sallyabdalsalam) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صحبة الخروف.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة كاجول أنيقة

بـ بنطلون ممزق.. سالي عبد السلام تثير الجدل على إنستجرام

بـ بنطلون ممزق.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بـ فستان جلد فوق الركبة.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة مختلفة

تي شيرت the lion king.. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة كاجوال مميزة

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

أول تعليق صارم من درة حول ارتباطها برجل الأعمال هاني سعد

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

عقب الانهيار التاريخي.. ارتفاع في أسعار النفط الأمريكي

طريقة عمل مضمضة للتخلص من مشكلة التهابات الأسنان والبكتيريا

صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة أثناء شرب الخمور وتدخين الحشيش

بعد الإساءة للعمالة المصرية.. إسرائيل تشيد بـالكويتية حياة الفهد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم