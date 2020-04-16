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مرأة

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:31 ص
ورق الغار
ورق الغار
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هاجر هانئ
ورق الغار من الأعشاب التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها أو إضافتها إلى الطعام حتى يضفى مذاقا شهيا على الأكل، كما يفضل البعض تناول مشروب ورق الغار الدافئ نظرا لما يحتويه من فوائد صحية.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول مشروب ورق الغار لمدة شهر، وتتمثل فى ...

يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخلص من الانتفاخات 
-ينظم حركة الامعاء
-يخفض مستوى سكر الدم  
-يقضي على الكوليسترول الضار ويخلص الجسم من الدهون الثلاثية
-مفيد  في علاج البرد، الانفلونزا والسعال الشديد 
-  يخلصك من البلغم وتقليل حدة السعال
-يحمي القلب من التعرض للنوبات والسكتات الدماغية
- يمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم.
-يقضي على الارق والقلق
- يفتت حصى الكلى 

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