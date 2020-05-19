تصدرت مؤشرات البحث بعد حوارها مع صدى البلد.. أجرأ 10 إطلالات لـ ثراء جبيل.. شاهد

تصدرت الفنانة ثراء جبيل ، مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد حوارها بموقع "صدى البلد"، والذي قالت فيه بعض التصريحات الجريئة.





وتتألق الفنانة الشابة ثراء جبيل دائما بإطلالات جريئة ومثيرة للجدل، فهي من الفنانات اللاتي يحرصن على متابعة الموضة أولا بأول، كما تميل إلى الألوان الزاهية التي تخطف الأنظار مثل البينك والأزرق.





ورغم إطلالتها الجريئة إلا أن ثراء جبيل لا تهتم باللمسات الجمالية، فهي تحب أن تضع بعض الألوان الهادئة لإبراز جمالها.





وتعتمد في الظهور على الشعر الكيرلي أو المنسدل أعلى الكتفين بطريقة جذابة غير مكلفة.





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