AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بطة معقمة.. هالة صدقي على مائدة إفطار إلهام شاهين.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:25 ص
هالة صدقى
هالة صدقى
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة هالة صدقى فيديو عبر حسابها الرسمى على انستجرام برفقة الفنانة إلهام شاهين.

دعت إلهام شاهين هالة صدقي للافطار فى منزلها ونشرت الفيديو وهى تمزح قائلة: "بطة إلهام فطار رمضان كل رمضان لازم تفطرنى وردت إلهام قائلة كل رمضان واحنا متجمعين ومع بعض كل سنة وانتوا طيبين".

وكتبت معلقه على الفيديو: " فطار بعد التعقيم ".

نال الفيديو اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى:
قد أيه أنا سعيدة باستمرار صداقتكم .. ربنا يديم المحبة بينكم..كل رمضان وأنتم أحباب 
جمالكم يا فنانات مصر
كل سنه وانتم طيبين
مشاءالله بحب صداقتكم
ربنا ميقطعلكوا عادة

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين انتهت من تصوير أحدث أفلامها "حظر تجول" المقرر عرضه قريبا.

View this post on Instagram

فطار بعد التعقيم 🙈

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الفنانون يحتفلون بمطعم روجينا الجديد

حافظي على صحة أسرتك.. إلهام شاهين توجه رسالة للأم فى عيدها

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

إيمي طلعت زكريا تقلد والدها في مشهد من فيلم «هو في إيه»

محمد رمضان ينشر صورة برفقة ابنته الكبرى.. شاهد

منى فاروق تهنئ متابعيها بقدوم شهر رمضان

ترشيحاتنا

حفيدتا هيفاء وهبي تقلدان بكيزة وزغلول.. فيديو

مسلسل الاختيار الحلقة 2 .. #أحمد_العوضى يتصدر تويتر

أجهضت قبل وفاتها.. علاقة مارلين مونرو بـ الرئيس الأمريكي جون كينيدي وشقيقه.. صور

أستاذ ميكروبيولوجي: ارتفاع درجات الحرارة يقلل إصابات فيروس كورونا.. لهذا السبب

مجلس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن أرتفاع أعداد الإصابة بكورونا.. فيديو

محمد لطفي يتراجع عن خبر وفاة أحمد بدير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة