بطة معقمة.. هالة صدقي على مائدة إفطار إلهام شاهين.. فيديو





دعت إلهام شاهين هالة صدقي للافطار فى منزلها ونشرت الفيديو وهى تمزح قائلة: "بطة إلهام فطار رمضان كل رمضان لازم تفطرنى وردت إلهام قائلة كل رمضان واحنا متجمعين ومع بعض كل سنة وانتوا طيبين".





وكتبت معلقه على الفيديو: " فطار بعد التعقيم ".





نال الفيديو اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى:

قد أيه أنا سعيدة باستمرار صداقتكم .. ربنا يديم المحبة بينكم..كل رمضان وأنتم أحباب

جمالكم يا فنانات مصر

كل سنه وانتم طيبين

مشاءالله بحب صداقتكم

ربنا ميقطعلكوا عادة





يذكر أن الفنانة إلهام شاهين انتهت من تصوير أحدث أفلامها "حظر تجول" المقرر عرضه قريبا.





نشرت الفنانة هالة صدقى فيديو عبر حسابها الرسمى على انستجرام برفقة الفنانة إلهام شاهين.