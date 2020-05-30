بكلمات مؤثرة.. شريف رمزى ينعي الراحل حسن حسنى

نشر الفنان شريف رمزى صورة جديدة له تجمعه بالفنان الكبير الراحل حسن حسني من كواليس فيلم سمير وشهير وبهير، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وكتب شريف رمزى معلقًا على الصورة، قائلا: "حبيبي العملاق النجم الكبير حسن حسني لم يجمعنا فنيًا غير فيلم سمير و شهير و بهير لكن كانت تربطني به علاقة حب و ود غير عادية كنت عندما التقي به و أستمتع بالجلوس معه كنا نتحدث بالساعات لقد فقدنا اليوم وفقد الفن المصري رمز كبير من رموزها رمز من الصعب جدًا تعويضه الله يرحمه ويسكنه جنات الفردوس الأعلي ويجمعنا بيه في الجنة إن شاء الله #حسن_حسني".





يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة عن عمر 89 عاما وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركاته الفنية في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق.





وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.





ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".



