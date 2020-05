بكلمات مؤثرة.. شريف رمزى ينعي الراحل حسن حسنى

View this post on Instagram

حبيبي العملاق النجم الكبير حسن حسني لم يجمعنا فنيًا غير فيلم سمير و شهير و بهير لكن كانت تربطني به علاقة حب و ود غير عادية كنت عندما التقي به و أستمتع بالجلوس معه كنا نتحدث بالساعات لقد فقدنا اليوم و فقد الفن المصري رمز كبير من رموزها رمز من الصعب جدًا تعويضه الله يرحمه و يسكنه جناتة الفردوس الأعلي و يجمعنا بيه في الجنة إن شاء الله #حسن_حسني